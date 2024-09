Autofahrer können hier teils aufatmen, aber S-Bahn-Gäste brauchen Geduld

Berlin - Aufatmen können Autofahrer auf einer Berliner Hauptverkehrsachse. Doch Fahrgäste der S-Bahn müssen sich am bevorstehenden Wochenende auf nicht unerhebliche Einschränkungen einstellen.

In Berlin wird an Leitungen der Fernwärme gebaut, weshalb es zu Vollsperrungen im Berliner Ortsteil Tiergarten kommt. (Symbolbild) © Michael Kappeler/dpa

Auf der Tiergartenstraße wird die Vollsperrung zwischen Hildebrandstraße und Stauffenbergstraße bis Montag 7 Uhr aufgehoben, wie die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) mitteilte.

Die Baustelle an der Fernwärme ist in diesem Abschnitt beendet. Der Verkehr in Richtung West (Hofjägerallee) kann hier wieder fließen.

In Richtung Ost (Richtung Lennéstraße) bleibt die Tiergartenstraße weiterhin gesperrt.

Vom 7. Oktober bis Ende November bleibt die Vollsperrung bis zum geplanten Ende der Baustelle bestehen.