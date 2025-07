Bäderbusse am Start: "Pack die Badehose ein, nimm Dein kleines Schwesterlein und dann ..."

Alles in Kürze

Zum Strandbad Wannsee in Berlin kommen Fahrgäste ab Donnerstag mit der Bus-Linie 312 der BVG. © Jörg Carstensen/dpa

Angesteuert werden die großen Strandbäder am Wannsee und Tegeler See, wie die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) am Montag mitteilten.

Die Bäderbus-Linie 312 bringt Fahrgäste vom Bahnhof Nikolassee zum Strandbad Wannsee täglich von 9 bis 20 Uhr im Zehn-Minuten-Takt.

An Sonn- und Feiertagen rollt der Bus von 9 bis 10 Uhr alle 20 Minuten zwischen dem Bahnhof und Strandbad hin und her.



Badegäste gelangen mit der Linie 222 vom S-Bahnhof Tegel zum Strandbad Tegeler See alle 40 Minuten jeden Tag von 10 bis 20 Uhr.