Nach Erhöhung der Preise: Kaffee in Supermärkten hinter Schloss und Riegel

Deutschland - In den vergangenen Monaten sind die Kaffee-Preise immer weiter in die Höhe geschossen. Um Diebstahl zu vermeiden, stehen die beliebten Päckchen nun hinter verschlossenen Türen.

Alles in Kürze

Nach Erhöhung der Kaffee-Preise gibt es immer häufiger Diebstähle, weshalb einige Supermärkte das Produkt aus den Regalen nehmen. © IMAGO / BREUEL-BILD

Kaffee ist für die meisten Menschen wegen des Preises ein Luxusgut geworden. Innerhalb eines Jahres ist der Preis für Rohkaffee an der Börse um über 40 Prozent gestiegen.

Diese boomenden Kosten machen sich auch in den Supermärkten bemerkbar. Außerdem treiben immer mehr Kaffee-Diebe ihr Unwesen.

In Berlin sind mehrere Märkte und Discounter betroffen, wie Bild berichtet. Dort wurden schnell Maßnahmen ergriffen. Der Kaffee wurde aus den Regalen entfernt.

Man kann diesen in vielen Filialen nun an der Kasse erfragen, ähnlich wie Zigaretten und teure Spirituosen. So sollen Diebstähle verhindert werden.

Laut RTL ziehen auch in Köln die ersten Supermärkte Konsequenzen und schützen ihren Kaffee vor Dieben.