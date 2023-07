Bahn entschuldigt sich bei Rollstuhlfahrern - aus diesem Grund

Berlin - Wegen des Defekts an einem Zug zwischen Berlin und Hannover konnten nicht alle Fahrgäste umsteigen - zwei Rollstuhlfahrer hatten massive Probleme. Die Deutsche Bahn hat sich nun entschuldigt.

Die Bahn entschuldigte für das Rollstuhl-Dilemma. (Symbolbild) © Moritz Frankenberg/dpa

Nach einer Odyssee im Fernverkehr der Deutschen Bahn hat sich der Konzern bei mehreren Fahrgästen im Rollstuhl entschuldigt.

"Wir nehmen die Schilderungen zum Anlass, die Abläufe in diesem besonderen Einzelfall im Hinblick auf die spezifischen Bedarfe mobilitätseingeschränkter Fahrgäste noch einmal aufzuarbeiten", teilte die Bahn am Montag mit.

"Für die entstandene Situation der mitreisenden Fahrgäste mit Rollstuhl möchten wir uns in aller Form entschuldigen."

Wegen eines technischen Defekts war ein ICE in Richtung Hannover am Sonntagnachmittag im brandenburgischen Nennhausen gestrandet. Die meisten Fahrgäste konnten den Zug nach einiger Zeit verlassen und in einem anderen ICE ihre Fahrt fortsetzen.

Lediglich zwei Fahrgäste im Rollstuhl, darunter der niedersächsische SPD-Landtagsabgeordnete Constantin Grosch (30), und eine Begleitperson mussten im kaputten ICE sitzen bleiben.