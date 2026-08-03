Baum-Riese fällt einfach um: Feuerwehr rückt mit Kran an

Berlin - Ein massiver Baum stürzte am Montagmorgen in Berlin -Gesundbrunnen ohne Vorwarnung um. Die Feuerwehr rückte an, um den Koloss zu beseitigen.

Unklar ist bislang, warum sich das massive Wurzelwerk des Baumes aus dem Boden löste. © Berliner Feuerwehr

Nach Angaben der Feuerwehr war der Baum mit einem Stammdurchmesser von rund zwei Metern auf Höhe des Wurzelwerks abgebrochen und in der Wiesenstraße auf den Gehweg sowie die angrenzende Fahrbahn gestürzt.

Die Einsatzkräfte der Lehrfeuerwache zersägten den Baum mit mehreren Motorkettensägen. Nachdem die Baumkrone entfernt worden war, kam zusätzlich der Technische Dienst der Feuerwehr mit einem Kran zum Einsatz.