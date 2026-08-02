Abkühlung mitten in der City? Vor der Volksbühne kann bald geplanscht werden!

Berlin - Aus dem Platz vor der Volksbühne wird schon bald ein echtes Wasserparadies: Für mehrere Wochen können Berliner und Touristen dort planschen oder entspannt ihre Bahnen ziehen.

Das "Volksbad", wie das Theater die Wasser-Oase nennt, soll bis zum 1. Oktober auf dem Rosa-Luxemburg-Platz bleiben. © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Der neue Theaterchef Matthias Lilienthal hat zum Beginn seiner Intendanz ein Schwimmbad aufbauen lassen. Das 25-Meter-Becken wird am Freitag (7. August) eröffnet, ab Dienstag (4. August) sind die ersten kostenlosen Zeitslots buchbar. Das Becken ist 1,30 Meter tief.

Neue Zeitfenstertickets werden drei Tage vor dem jeweiligen Badetag freigegeben - buchen kann man also nach und nach. Die kostenlosen Tickets gibt es auf der Internetseite des Theaters. "Mit der Reservierung eines Zeitfenstertickets sichert ihr euch Zugang zum Schwimmbad und Liegebereich für einen festgelegten Zeitraum von 2 Stunden", heißt es von der Volksbühne.

Das "Volksbad", wie es vom Theater genannt wird, soll bis zum 1. Oktober am Rosa-Luxemburg-Platz bleiben.

Geöffnet ist es in der Regel von Dienstag bis Samstag von 12 Uhr bis 20 Uhr, donnerstags von 13 Uhr bis 21 Uhr. Montags und sonntags ist kein Badebetrieb. Auch bei aufkommendem Unwetter darf das Becken nicht genutzt werden.