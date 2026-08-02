Abkühlung mitten in der City? Vor der Volksbühne kann bald geplanscht werden!
Von Julia Kilian
Berlin - Aus dem Platz vor der Volksbühne wird schon bald ein echtes Wasserparadies: Für mehrere Wochen können Berliner und Touristen dort planschen oder entspannt ihre Bahnen ziehen.
Der neue Theaterchef Matthias Lilienthal hat zum Beginn seiner Intendanz ein Schwimmbad aufbauen lassen. Das 25-Meter-Becken wird am Freitag (7. August) eröffnet, ab Dienstag (4. August) sind die ersten kostenlosen Zeitslots buchbar. Das Becken ist 1,30 Meter tief.
Neue Zeitfenstertickets werden drei Tage vor dem jeweiligen Badetag freigegeben - buchen kann man also nach und nach. Die kostenlosen Tickets gibt es auf der Internetseite des Theaters. "Mit der Reservierung eines Zeitfenstertickets sichert ihr euch Zugang zum Schwimmbad und Liegebereich für einen festgelegten Zeitraum von 2 Stunden", heißt es von der Volksbühne.
Das "Volksbad", wie es vom Theater genannt wird, soll bis zum 1. Oktober am Rosa-Luxemburg-Platz bleiben.
Geöffnet ist es in der Regel von Dienstag bis Samstag von 12 Uhr bis 20 Uhr, donnerstags von 13 Uhr bis 21 Uhr. Montags und sonntags ist kein Badebetrieb. Auch bei aufkommendem Unwetter darf das Becken nicht genutzt werden.
Kurs für Synchronschwimmen geplant
Für den Eröffnungstag dürften die Tickets schnell vergriffen sein. Für die Tage danach gibt es nach Einschätzung einer Theatersprecherin voraussichtlich bessere Chancen. "Es kann immer sein, dass vorübergehend ausgebuchte Zeitslots wieder verfügbar werden", schreibt das Theater. "Es lohnt sich also, die Website auch spontan zu checken."
Auch ein Programm bietet das Theater für den Pool an. Ab Dienstag soll es nach und nach veröffentlicht werden - geplant sind etwa ein Kraulkurs oder eine Einführung ins Synchronschwimmen.
Titelfoto: Sebastian Christoph Gollnow/dpa