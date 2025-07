A100 dicht: Mega-Sperrung am Dreieck Neukölln bis Montag

Berlin - Bis Montagmorgen ist die A100 am Dreieck Neukölln in Fahrtrichtung Berlin-Schönefeld gesperrt.

Alles in Kürze

Die anderen Bauarbeiten für die Verlängerung der A100 vom Dreieck Neukölln bis zur Anschlussstelle Treptower Park sind weitgehend abgeschlossen. © Soeren Stache/dpa

Wie die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) mitteilte, wurde die Fahrbahn bereits am Freitagabend um 21 Uhr dichtgemacht. Die Einschränkung bleibt bis 5 Uhr am Montag bestehen.

Grund dafür sind der Umbau und die Modernisierung der Verkehrstechnik sowie die Inbetriebnahme der neuen Steuerzentrale im Bereich des Autobahndreiecks Neukölln.

Die umfangreichen Arbeiten seien notwendig, um die Anlage funktionsfähig zu halten und so die Verkehrssicherheit zu gewährleisten.

Die restlichen Bauarbeiten zur Verlängerung der A100 vom Dreieck Neukölln bis zur Anschlussstelle Treptower Park seien größtenteils abgeschlossen.