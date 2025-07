Brückenarbeiten auf A117: Autobahn ab Montag voll gesperrt

Grund für die Arbeiten ist der Neubau der Anschlussstelle Hubertus. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa

Aktuell wird die Anschlussstelle Hubertus neu gebaut. In diesem Zusammenhang beginnen am 14. Juli Bauarbeiten an einer Brücke. Dabei wird der Mittelstreifen saniert, außerdem wird die Verkehrsführung umgebaut.

Betroffen von der Vollsperrung ist in der Zeit bis zum 25. Juli das Autobahnstück zwischen Dreieck Treptow und der Anschlussstelle Waltersdorf.

Danach könne die A117 in Richtung Dreieck Treptow wieder befahren werden, hieß es in der Mitteilung weiter.

In Richtung Waltershausen bleibt die Sperrung jedoch länger bestehen. Ein voraussichtliches Enddatum für die Maßnahme teilte die Autobahn GmbH nicht mit.