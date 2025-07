01.07.2025 09:18 A100: Stadtring in dieser Woche für eine Nacht gesperrt

Die Fahrbahn der A100 in Berlin bekommt in dieser Woche neue Markierungen. Ein Teil des Stadtrings ist daher in einer Nacht gesperrt.

Von Christoph Carsten

Berlin - Die Fahrbahn der A100 in Berlin bekommt in dieser Woche neue Markierungen. Ein Teil des Stadtrings ist daher in einer Nacht gesperrt. Alles in Kürze A100 in Berlin wird für eine Nacht gesperrt

Fahrtrichtung Nord von Freitag auf Samstag betroffen

Arbeiten finden zwischen 22 Uhr und 5 Uhr statt

Bereich des Autobahndreiecks Funkturm ist betroffen

Gegenrichtung und AVUS bleiben befahrbar Mehr anzeigen Auf dem Berliner Stadtring wird in der Nacht von Freitag auf Samstag die Fahrbahn saniert. (Archivbild) © Hannes P. Albert/dpa Betroffen von den Wartungsarbeiten ist die Fahrtrichtung Nord (Wedding) im Bereich des Autobahndreiecks Funkturm. Das teilte die Autobahn GmbH mit. Die Arbeiten finden in der Nacht von Freitag auf Samstag (4./5. Juli) in der Zeit von 22 Uhr bis 5 Uhr in Richtung Wedding zwischen dem Dreieck Funkturm und der Anschlussstelle Spandauer Damm statt. Die Gegenrichtung sei von der Sperrung nicht betroffen, so die Autobahn GmbH. Auch die Überfahrt auf die A115 (AVUS) sei ungeachtet der Arbeiten weiterhin befahrbar, hieß es außerdem in der Mitteilung der Autobahn GmbH.

Titelfoto: Hannes P. Albert/dpa