A103 in Steglitz diese Woche in zwei Nächten gesperrt

Berlin - Die A103 wird in Berlin-Steglitz in dieser Woche für zwei Nächte gesperrt. Grund sind Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten.

Auf der A103 erfolgen in dieser Woche Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten. (Archivbild) © Kay Nietfeld/dpa

Das teilte die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) mit.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (23./24. April) wird die A103 in Fahrtrichtung Steglitz zwischen den Anschlussstellen (AS) Saarstraße und Filandastraße (Joachim-Tiburtius-Brücke) von 21 Uhr bis 5 Uhr voll gesperrt.

In der darauffolgenden Nacht von Donnerstag auf Freitag gibt es ebenfalls von 21 Uhr bis 5 Uhr eine Vollsperrung in Fahrtrichtung A100, betroffen ist der Abschnitt zwischen den Anschlussstellen Filandastraße und Saarstraße.