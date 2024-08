Achtung, Autofahrer: Auf diesen Berliner Strecken kommt es zu Einschränkungen!

Berlin - Diese neuen Baustellen sind am heutigen Mittwoch in Berlin zu beachten.

In den Berliner Stadtteilen Marzahn, Zehlendorf und Steglitz müssen Verkehrsteilnehmer mit Behinderungen rechnen. © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Im Bereich des Schönefelder Kreuzes ist die Zu- und Abfahrt Königs Wusterhausen zur A10 ab 8 Uhr gesperrt. Laut der Verkehrsinformationszentrale (VIZ) dauert die Sperrung bis zum 11. Oktober 2024. Autofahrer müssen alternativ die Anschlussstelle Niederlehme nutzen.

Auf dem Georg-Knorr-Platz in Marzahn beginnen in den frühen Morgenstunden Leitungsarbeiten. Die Georg-Knorr-Straße ist daher in beide Richtungen bis Anfang Dezember gesperrt.

In Zehlendorf beginnt auch eine neue Baustelle. Aus diesem Grund ist nur der rechte Fahrstreifen vor der Kreuzung Sundgauer Straße in Richtung stadteinwärts befahrbar.

Zudem wird es in der Zeit von 18 bis 20 Uhr einen Fahrradkorso in Steglitz geben. Dieser fährt vom Hermann-Ehlers-Platz über Schloßstraße, Unter den Eichen, Thielallee, Brümmerstraße, Archivstraße, Schorlemerallee, Breitenbachplatz, Schildhornstraße, Breitenbachplatz, Schorlemerallee, Englerallee, Königin-Luise-Straße, Grunewaldstraße und wieder zurück.