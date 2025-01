Achtung, Autofahrer und Gäste der Regionalbahn: Umleitungen und Ausfälle!

Berlin - Die Woche in Berlin startet am heutigen Montag für Autofahrer und Fahrgäste der Regionalbahn mit Einschränkungen.

Aufgrund von Bauarbeiten kommt es zu Umleitungen in Berlin. (Symbolbild) © Tim Brakemeier/dpa

Die A115 wird ab 21 Uhr bis 5 Uhr stadtauswärts zwischen den Anschlussstellen Spanische Allee und Kreuz Zehlendorf gesperrt, wie die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) mitteilte.

Grund dafür sind Vorbereitung der weiteren Arbeiten zur Grundsanierung der Autobahn.

Da der Neubau der Eisenbahnbrücke auf der Wiltbergstraße in die nächste Phase startet, sind weitere kurzzeitige Vollsperrungen für den motorisierten Verkehr am Montag von 9 bis 11 Uhr sowie am morgigen Dienstag zur selben Zeit und am 13. Januar von 13 bis 16 Uhr notwendig.

Die jeweiligen Umleitungen sind ausgeschildert.

Auf der Storkower Straße wird ab der Landsberger Allee in Richtung Möllendorffstraße die Straße in Fennpfuhl erneuert. Daher ist die Storkower Straße in Richtung Möllendorffstraße hinter der Landsberger Allee auf einen Streifen bis Mitte Januar verengt.

Auf der Michael-Brückner-Straße in Niederschöneweide starten am Montagmorgen Bauarbeiten an Leitungen. Aus diesem Grund ist die Straße in Höhe Spreestraße stadteinwärts bis Mitte Februar auf zwei Spuren verengt.