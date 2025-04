Achtung, hier müsst Ihr mit Einschränkungen im Berliner Stadtverkehr rechnen!

Zum einen kommt es zu Sanierungsarbeiten des Stedingerwegs in Prenzlauer Berg. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

So beginnen Leitungsarbeiten auf der Elisabethstraße in Biesdorf. Aus diesem Grund regelt eine Baustellenampel bis Mitte Mai den Verkehr auf Höhe der Geißenweide.

In Gesundbrunnen gehen die Gleisarbeiten auf der Osloer Straße in die nächste Runde. Die Überfahrt in Richtung Bornholmer Straße an der Kreuzung Koloniestraße wird gesperrt. Auch das Linksabbiegen in die Koloniestraße ist nicht möglich.

Zudem startet die Sanierung der Fahrbahn des Stedingerwegs in Prenzlauer Berg. Die Straße ist für rund zwei Wochen in beiden Richtungen zwischen Kniprodestraße und Steengravenweg für den Kfz- und Radverkehr gesperrt.

Auf der A115 finden Instandsetzungsarbeiten zwischen 21 Uhr und 5 Uhr statt. Die Autobahn in Richtung Dreieck Funkturm ist ab der Anschlussstelle Hüttenweg gesperrt.

Das Gleiche gilt auf dem Stadtring A100 in Richtung Dreieck Neukölln zwischen Hohenzollerndamm und Kreuz Schöneberg.