Autofahrer aufgepasst: A111 für zwei Wochen voll gesperrt!

Berlin - Die Berliner Autobahn 111 wird ab dem 25. Mai an der Anschlussstelle Heckerdamm für zwei Wochen in Fahrtrichtung Nord voll gesperrt.

Die Sperrung endet nach aktuellem Plan am 9. Juni. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Das teilte die Autobahn GmbH des Bundes am Mittwoch mit. An der dortigen Weltlinger Brücke dringt immer wieder viel Wasser auf die Fahrbahn - die Folge waren zuletzt mehrere Sperrungen in den Wintermonaten wegen dicker Eisschichten.

Dieses Problem soll nun behoben werden. Um die Baustelle möglichst schnell abzuschließen, soll rund um die Uhr gearbeitet werden.

Die Umleitung erfolgt über die Anschlussstelle Heckerdamm - alle Fahrzeuge müssen also an der Weltlinger Brücke zunächst von der Autobahn ab- und an der anderen Seite wieder auffahren.