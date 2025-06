Bauarbeiten auf A103: Vier Wochen Einschränkungen im Steglitzer Feuerbachtunnel

Berlin - Wegen Bauarbeiten im Steglitzer Feuerbachtunnel geht es auf der Berliner Stadtautobahn A103 in den kommenden vier Wochen langsamer voran.

Alles in Kürze

Auf der Berliner Stadtautobahn A103 wird wieder einmal gebaut. (Archivbild) © Kay Nietfeld/dpa

Wie die Autobahn GmbH mitteilte, werden in dem Tunnel in beiden Fahrtrichtungen die Wandfliesen entfernt. Die Baumaßnahme erfolgt demnach in vier Bauabschnitten von je einer Woche.

In dieser Zeit herrscht ein Tempolimit von 60 km/h auf dem betroffenen Autobahnstück. Zudem stehen weniger Fahrspuren zur Verfügung.

Von Montag, 16. Juni, bis Sonntag, 22. Juni, werden in Fahrtrichtung Süd (Steglitz) die linke und mittlere Spur gesperrt. Für Autofahrer steht dann nur noch die rechte Spur zur Verfügung.

In der darauffolgenden Woche (23. bis 29. Juni) werden auf demselben Abschnitt die rechte und die mittlere Spur gesperrt. Der Verkehr wird über den linken Fahrstreifen geführt.

Außerdem wird in dieser Zeit die Auffahrt Saarstraße in südlicher Richtung dichtgemacht.