Bauarbeiten auf Landsberger Chaussee gehen in die zweite Phase

Berlin - Auf der Landsberger Chaussee in Marzahn-Hellersdorf hat die zweite Bauphase begonnen. Darauf haben sich Autofahrer einzustellen.

Auf der Landsberger Chaussee in Marzahn-Hellersdorf wird gebaut. © Carsten Hoefer/dpa, Verkehrsinformationszentrale (VIZ Berlin)

Da der Kreuzungsbereich Stendaler Straße/Landsberger Chaussee dringend erneuert werden muss, kommt es in diesem Bereich weiterhin zu Sperrungen, wie das Bezirksamt informierte.

In der ersten Bauphase vom 20. August bis zum heutigen Montag war die Stendaler Straße vollgesperrt. Die Landsberger Chaussee war stadtauswärts (zur L33) auf nur eine Fahrspur verengt.

Vom heutigen Montag bis zum kommenden Montag bleibt es in der in Landsberger Chaussee bei einer Fahrspur geradeaus. Zudem ist das Rechtsabbiegen in die Stendaler Straße möglich.

Während der Bauarbeiten werden von der BVG Ersatz-Bushaltestellen in der Alten Hellersdorfer Straße zur Verfügung gestellt, wie die Verkehrsinformationszentrale (VIZ Berlin) auf der Plattform X mitteilte.