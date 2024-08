Baustellen und Straßensperrungen: Hier müssen Autofahrer mit Einschränkungen rechnen!

Berlin - Aufgrund von Bauarbeiten kommt es am heutigen Mittwoch zu Einschränkungen in Wilhelmsruh, Moabit und Britz.

Bei allen drei Sperrungen und Einengungen werden Umleitungen eingerichtet. © Stefan Sauer/dpa

Die Hindernisse können teilweise bis Ende September anhalten, wie die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) mitteilte.

So stehen Fahrbahnsanierungen in der Uhlandstraße (Wilhelmsruh) an. Hierbei wird es eine Vollsperrung für den Autoverkehr in beiden Richtungen zwischen Schillerstraße und Goethestraße geben. Diese startet um 8 Uhr und endet am 20. September dieses Jahres.

Auch in der Rathenower Straße (Moabit) kommt es zu Einschränkungen. Aufgrund von Leitungsarbeiten wird hier in Richtung Quitzowstraße die Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt. Beginn ist um 7 Uhr. Ein voraussichtliches Ende wird erst am 30. August sein.

Ebenso kommt es zu Leitungsarbeiten am Buckower Damm in Britz. Die Fahrbahn wird zwischen Johannisthaler Chaussee und Rohrlegerweg in beiden Richtungen auf einen Fahrstreifen verengt.