06.02.2024 07:29 Kranarbeiten am Blumberger Damm: Vollsperrung am Wochenende

Seit Mitte vergangenen Jahres besteht die Baustelle am Blumberger Damm in Berlin-Diesdorf. Am Wochenende werden dort Kranarbeiten durchgeführt.

Von Christoph Carsten

Berlin - Seit Mitte vergangenen Jahres besteht die Baustelle am Blumberger Damm in Berlin-Diesdorf. Am Wochenende werden dort Kranarbeiten durchgeführt. Am Blumberger Damm in Berlin-Diesdorf kommt es am Wochenende zu Verkehrseinschränkungen. (Archivbild) © Jens Kalaene/dpa Wie die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) mitteilte, wird dafür der Abschnitt zwischen Frankenholzer Weg und Altentreptower Straße (Blumberger Damm Brücke) in beiden Richtungen von Freitag, 9. Februar, bis Montagmorgen, 12. Februar, 2 Uhr für den Verkehr komplett gesperrt. Für Autofahrer ist in beiden Richtungen als Umleitung die B158 Märkische Allee ausgeschildert. Fußgänger und Radfahrer werden über die Altentreptower Straße umgeleitet. Nach Abschluss der Arbeiten steht wieder ein Fahrstreifen in jeder Richtung zur Verfügung. Die Baustelle ist noch bis 2025 geplant.



Titelfoto: Jens Kalaene/dpa