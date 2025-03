Bezirk sperrt auf eigene Faust Umleitungen der A100 wegen "purer Arbeitsverweigerung und Gefahr"

Berlin - Nach der Teilsperrung der A100 liegt noch immer kein tragfähiges Umleitungskonzept vor, wie der Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf anprangert. Um drohende Gefahr abzuwehren, hat der Bezirk die Sache selbst in die Hand genommen und eine dringende Forderung.

Auf der A100 in Berlin wird gebaut und der Verkehr umgeleitet. Doch dem hat der Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf ein Ende gesetzt. © Soeren Stache/dpa

Zuständig für die A100 ist die Autobahn GmbH, die sie seit Jahren über die kritische Situation der Autobahn Bescheid weiß. Am gestrigen Mittwoch wurde die Ringbahnbrücke wegen eines gefährlichen Risses komplett gesperrt.

Außerhalb seiner Zuständigkeit verhindert der Berliner Bezirk in Absprache mit der Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt (SenMVKU) eigenen Angaben nach am Donnerstag nun die Einfahrten des Umleitungsverkehrs in die Wohngebiete.

Betroffen hiervon sind:

Tegeler Weg/Brahestraße, Tegeler Weg/Mindener Straße



Die Einfahrten zum Klausener-Platz Kiez aus der Sophie-Charlotten-Straße und Schloßstraße



Kaiserdamm/Soorstraße, Kaiserdamm/Meerscheidtstraße



Während der Maßnahme wird auch geprüft, ob die einspurige Verkehrsführung auf der Autobahn nach Norden nur für den Lkw-Verkehr zugelassen werden soll. Dadurch soll verhindert werden, dass Laster auf Berliner Straßen umgeleitet werden.

Denn andernfalls droht die Gefahr, dass sich die ebenfalls im sanierungsbedürftigen Zustand befindlichen Anlagen zur Strom- und Wasserversorgung unterhalb der betroffenen Umfahrungsstrecken durch die erheblichen zusätzlichen Belastungen beschädigt werden. In diesem Fall würden auch diese Strecken zur Umfahrung ausfallen, so der Bezirk weiter.