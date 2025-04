Chaos auf Berlins Straßen: Diese neuen Baustellen sorgen für Einschränkungen im Verkehr

Berlin - Nach Ostern gehen in Berlin einige Baustellen weiter. Auf diese Einschränkungen müsst Ihr achten.

In Mitte und Schöneberg finden Kranarbeiten statt, welche zu Einschränkungen im Kfz-Verkehr führen. (Symbolbild) © Carsten Hoefer/dpa

So ist ab dem frühen Morgen ein Kran auf der Otto-Braun-Straße im Einsatz. Das teilte die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) mit.

Dadurch ist die Straße in Richtung Alexanderplatz, zwischen Am Friedrichshain/Prenzlauer Berg und Mollstraße, für den Kfz-Verkehr bis kommenden Freitag gesperrt.

Kranarbeiten finden ebenfalls in Schöneberg auf der Hedwig-Dohm-Straße zwischen 9 und 14 Uhr statt. Autofahrer müssen sich auf einen verengten Fahrstreifen in Richtung Sachsendamm zwischen Ella-Barowsky-Straße und Sachsendamm einstellen.

In Zehlendorf wird die Baustelle auf der Argentinischen Allee in Höhe Fischerhüttenstraße erweitert. Damit ist die Straße in beiden Richtungen zwischen Poßweg und Forststraße auf jeweils einen Fahrstreifen verengt.