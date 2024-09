Ende der Sommerferien: Neue Baustellen sorgen nicht nur auf A10 für Stau

Berlin - Die Sommerferien in Berlin und Brandenburg sind zu Ende und das Schuljahr startet am heutigen Montag mit erhöhtem Verkehr und Stau.

Die A100 sowie die A113 sind ab Montagabend in beide Richtungen zwischen der Anschlussstelle Oberlandstraße und Anschlussstelle Späthstraße in der Zeit von 21 Uhr bis 5 Uhr gesperrt. Grund dafür sind Wartungsarbeiten im Tunnel Ortsteil Britz (A100/A113) und im Autobahndreieck Neukölln (A100).

Aus diesem Grund wird der Verkehr ab heute, 11 Uhr, bis zum 5. September (circa 16 Uhr) zwischen dem Autobahndreieck Barnim und der Anschlussstelle Berlin-Marzahn in beide Richtungen auf einen Streifen verengt.

Laut der Verkehrsinformationszentrale (VIZ) wird auf der A10 auf dem östlichen Berliner Ring an mehreren Maut- und Verkehrszeichenbrücken gebaut.

In Lichtenberg steht ab Montagmorgen wegen Straßenarbeiten hier jeweils nur ein Streifen zur Verfügung:

In Berlin führen zahlreiche neue Baustellen zu Stau. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa

In Lichterfelde starten im Kreuzungsbereich Hindenburgdamm/Königsberger Straße Leitungsarbeiten, die bis Ende 2025 andauern werden.

In der ersten Phase bis Ende September ist die Königsberger Straße in beide Richtungen zwischen Hindenburgdamm und Giesendorfer Straße jeweils auf eine Spur reduziert.

Auf dem Hindenburgdamm steht in Richtung Goerzallee vor der Kreuzung nur ein Streifen zur Verfügung.



Auf der Berliner Allee in Weißensee ist der Verkehr zwischen Indira-Gandhi-Straße und Lindenallee wegen Leitungsarbeiten für circa drei Wochen auf einen Streifen verengt.

In Zehlendorf starten auf der Potsdamer Chaussee in Höhe Lindenthaler Allee am Montagmorgen Bauarbeiten. Auch hier ist der Verkehr für circa drei Wochen auf einen Fahrstreifen verengt.