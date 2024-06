Größere Baustellen sorgen ab Montag für Beeinträchtigungen

Berlin - In Berlin sorgen ab dem morgigen Montag einige neue Baustellen für Verkehrseinschränkungen größeren Ausmaßes.

Von den Beeinträchtigungen der Bauarbeiten in Alt-Friedrichsfelde ist auch der Bereich im Autotunnel stadtauswärts betroffen. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Wie die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) am Sonntag mitteilte, wird in Alt-Friedrichsfelde die Fahrbahn zwischen Charlottenstraße und Gensinger Straße saniert und eine neue Ampel installiert.

Der erste Bauabschnitt wird gegen 12 Uhr eingerichtet. Bis Ende Juli werden in beiden Richtungen die Fahrstreifen verringert. Davon ist auch der Bereich im Autotunnel stadtauswärts betroffen.

In Alt-Hohenschönhausen werden ab Montag auf der Rhinstraße Richtung Am Tierpark Überfahrten für Baustellenfahrzeuge vor der Meeraner Straße gebaut. Aus diesem Grund wird der Verkehr bis Anfang Juli auf nur einer Spur weitergeführt.

Aufgrund von Bauarbeiten an einem Gleis an der Julie-Wolfthorn-Straße wird der Verkehr im Kreuzungsbereich Richtung Bernauer Straße ab 8 Uhr bis Mitte Juli auf einen Fahrstreifen verengt. Das Abbiegen nach links in die Gartenstraße ist nicht möglich.