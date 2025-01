Kranarbeiten in Marzahn: Ab heute Sperrungen auf Landsberger Allee!

Berlin - Autofahrer, aufgepasst! Wegen Bauarbeiten wird die Landsberger Allee in Berlin-Marzahn in den kommenden Wochen mehrmals gesperrt.

Am Marzahner Knoten wird gebaut. © SenUMVK

Wie die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) mitteilte, erfolgen die Arbeiten im Zuge des Neu- und Umbaus des Verkehrsknotens Marzahn.

Die Kranarbeiten an den Brückenbauwerken und Verkehrsanlagen an der Landsberger Allee seien komplex, hieß es weiter. Deshalb müssen Autofahrer mehrere kurzzeitige Sperrungen in Kauf nehmen.

Zu diesen Terminen ist der betroffene Bereich gesperrt: