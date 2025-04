Letzter Krach am Funkturm - Ringbahnbrücke nach 60 Jahren fast komplett weg!

"Wir kommen sehr zügig voran", sagte Brandenburger. Jetzt müsse der Schutt nur noch am Boden zerkleinert und abtransportiert werden. Über Ostern werde an der Ringbahnbrücke nicht gearbeitet. An der Westendbrücke gehe es dagegen weiter - allerdings würden keine Abbrucharbeiten mit viel Lärm stattfinden.

Kai Wegner (52) fordert eine schnelle Bebauung durch die Milliarden aus dem Sondervermögen. © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Brandenburger sei zuversichtlich, dass die Autobahngesellschaft der S-Bahn Anfang kommender Woche ein Signal geben könne, wann die Wiederaufnahme des Bahnverkehrs wieder vorbereitet werden könne. Nach jetziger Planung sollen die S-Bahnen am 28. April - also mit Ende der Schulferien - fahren.

Der Regierender Bürgermeister Wegner sieht in den Arbeiten eine Blaupause für ganz Deutschland. "Berlin kann Vorbild sein", sagte der CDU-Politiker. Wenn alle Beteiligten zusammen an einem Ziel arbeiteten, gebe es "Dinge in Deutschland, auch in Berlin", die schnell gehen könnten.

Zugleich forderte Wegner, dass die Milliarden aus dem Sondervermögen Infrastruktur möglichst schnell verbaut werden.

Die Ringbahnbrücke war Mitte März zusammen mit der etwas weiter nördlich gelegenen Westendbrücke aus Sicherheitsgründen kurzfristig komplett gesperrt worden. Ein seit Langem bekannter Riss hatte sich überraschend vergrößert.

Wenige Tage später wurde auch die S-Bahntrasse unter den Brücken gesperrt. Normalerweise sind hier nach S-Bahn-Angaben rund 50.000 Menschen täglich mit der Bahn unterwegs. Der Abriss beider Brücken hatte am Samstag begonnen. Gearbeitet wurde Tag und Nacht. Beide Bauwerke sollen neu gebaut werden.