Mauerpark macht neu: Teile von Falkplatz vorzeitig fertig

Berlin - Teile der Bauarbeiten in der Nähe des Mauerparks in Berlin sind neun Monate vor Planung beendet worden. Somit können Bürger ab sofort die attraktiv gestalteten Flächen nutzen.

Die Bauarbeiten am Mauerpark und Umgebung schreiten voran. (Archivbild) © Fabian Sommer/dpa

"Auf rund 4300 Quadratmetern am Falkplatz an der Max-Schmeling-Halle ist ein lebendiger Freiraum für Spiel, Sport und Erholung entstanden", so das Bezirksamt Pankow am Dienstag.

Vier moderne Sportstationen, die zur Bewegung im Freien einladen, sind an der Südseite des Falkplatzes zu finden. Auf Bürgerwunsch wurde die Anzahl der Tischtennisplatten auf vier verdoppelt. Zudem gibt es neue Sitzgelegenheiten sowie Fahrradständer.

Damit das Regenwasser besser versickern kann, wurde ein Pflasterbelag mit wasserdurchlässigen Fugen auf 600 Quadratmeter Wege- und Platzflächen verlegt. Diese Maßnahme macht die Wege zudem langlebiger und pflegeleichter.

"Was braucht ein lebenswerter Kiez? Orte, an denen sich Menschen jeden Alters begegnen, bewegen und entspannen können - genau das ist hier gelungen", so Manuela Anders-Granitzki (47, CDU), Bezirksstadträtin für Ordnung und öffentlicher Raum.