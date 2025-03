Mehrere Abschnitte der A100 nachts gesperrt

Tagsüber soll der Verkehr auf der A100 aber wie gewohnt rollen. © Hannes P. Albert/dpa

Laut Informationen der Verkehrsinformationszentrale (VIZ) wird an der Kaiserdammbrücke gebaut, außerdem gibt es Wartungsarbeiten im Tunnel Britz und am Dreieck Neukölln.

In den Nächten vom 10./11. März (Montag auf Dienstag) bis 14./15. März (Freitag auf Samstag), jeweils von 21 bis 5 Uhr, wird die A100 in Richtung Wedding ab der Ausfahrt Halenseestraße bis zur Ausfahrt Spandauer Damm gesperrt. Es wird ein Hängegerüst an der Kaiserdammbrücke montiert.

Im Dreieck Funkturm ist die Überfahrt von der A115 auf die A100 Richtung Wedding in dieser Zeit ebenfalls gesperrt. Die Überfahrt von der A100 aus Richtung Neukölln auf die A115 ist nicht betroffen.

Die Wartungsarbeiten im Tunnel Britz und am Dreieck Neukölln bringen die folgenden Verkehrseinschränkungen mit sich: