Neue Bauphase am Marzahner Knoten: Mit diesen Einschränkungen ist ab Montag zu rechnen!

Berlin - Ab Montag ist am Marzahner Knoten mit Einschränkungen und Behinderungen zu rechnen. Grund dafür ist der Abriss der Brückenbauwerke.

Die Allee der Kosmonauten dient während der Bauphase als Ausweichstrecke. © Robert Schlesinger/dpa

Am frühen Morgen beginnt die neue Bauphase in Fahrtrichtung stadtauswärts am mittleren und östlichen Brückenknoten, wie die Senatsverwaltung für Mobilität mitteilte.

Aufgrund dessen muss die Verkehrsführung auf der Landsberger Allee angepasst werden.

Verkehrsteilnehmer, die stadtauswärts unterwegs sind, werden über die nördlichen Bestandsbauwerke umgeleitet und östlich der Märkischen Allee über eine Mittelstreifenüberfahrt zurückgeführt. Der Zugang zur Frank-Schweitzer-Straße bleibt während der Bauzeit durch eine provisorische Rampe mit Geh- und Radweg zugänglich.

Zudem wird die neue Kreuzung durch eine temporäre Ampelanlage geregelt. Da es durch die Umleitung auf der Märkischen Allee zu Verzögerungen im Verkehr kommen kann, dienen die Rhinstraße und Allee der Kosmonauten als Ausweichstrecken.