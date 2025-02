Promenade am Teltowkanal in Lichterfelde bleibt halbes Jahr lang gesperrt

Berlin - Wegen Bauarbeiten bleibt die Promenade zwischen Bäkebrücke und Emil-Schulz-Brücke in Berlin-Lichterfelde bis August gesperrt.

Am Teltowkanal in Berlin-Lichterfelde kann ein halbes Jahr lang nicht auf der Promenade flaniert werden. © Soeren Stache/dpa

Das teilte das Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf mit. Grund sind demnach Arbeiten der Berliner Wasserbetriebe (BWB), die rund 240 Meter Schmutzwasserkanäle und 90 Meter einer Abwasserdruckleitung unter der Promenade am Teltowkanal erneuern.

Los geht es Mitte Februar. Leider sei davon auch die Promenade zwischen Bäkebrücke und Emil-Schulz-Brücke betroffen, so das Bezirksamt. Darüber hinaus werde die Bäkestraße in Höhe der Brücke komplett gesperrt.

Die Straße dient dann als Lagerfläche für die Bauarbeiten unter der Promenade.

Bereits im Vorfeld wurden im betroffenen Bereich acht Bäume gefällt, deren Wurzeln bereits Schäden am Kanal verursacht hatten. Zudem standen die Bäume so nah an der künftigen Baugrube, dass sie im Zuge der Arbeiten gedroht hätten umzukippen.