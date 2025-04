S-Bahnverkehr im Südosten Berlins bis Mitte Mai eingeschränkt: Sechs Linien betroffen

Berlin - Wegen Arbeiten für das elektronische Stellwerk Schöneweide müssen sich Fahrgäste im Südosten Berlins bis weit in den Mai hinein auf Einschränkungen im S-Bahnverkehr einstellen.

Auch die S-Bahnlinie S8 ist von der Baumaßnahme betroffen. (Archivbild) © Paul Zinken/dpa

Betroffen von der Maßnahme sind die Linien S45, S46, S47, S8, S85 und S9, wie die Berliner S-Bahn mitteilte. Die Bauarbeiten erfolgen in zwei Abschnitten.

In der ersten Phase von Dienstag, 29. April (4 Uhr), bis Montag, 12. Mai (1.30 Uhr), werden zwischen Baumschulenweg und Spindlersfeld, Altglienicke sowie Grünau Kabelschächte und Signalanlagen erneuert.



In dieser Zeit fahren den Angaben nach keine S-Bahnen zwischen Altglienicke/Grünau/Spindlersfeld – Schöneweide – Baumschulenweg sowie zwischen Treptower Park – Warschauer Straße. Es wird ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

Die zweite Phase beginnt am Mittwoch, 14. Mai (21.45 Uhr), und endet am Montag, 19. Mai (1.30 Uhr). In dieser Zeit werden die Arbeiten im Abschnitt zwischen Baumschulenweg und Köllnische Heide sowie Treptower Park fortgesetzt. Dann wird der S-Bahnverkehr zwischen Schöneweide – Baumschulenweg – Treptower Park/Neukölln sowie Treptower Park – Warschauer Straße eingestellt. Auch hier fahren stattdessen Busse.



Laut Mitteilung soll das S-Bahnnetz in der Hauptstadt flächendeckend das moderne Zugsicherungssystem ZBS erhalten. Dafür werden die letzten örtlichen Stellwerke durch elektronische Stellwerktechnik ersetzt.