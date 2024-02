05.02.2024 08:04 Sanierungsarbeiten auf A100 am Kaiserdamm: Das müssen Autofahrer beachten

In Berlin-Charlottenburg beginnen an der Kaiserdammbrücke über die A100 (Stadtring) Sanierungsarbeiten an den Wartungsgängen der U2.

Von Christoph Carsten

Berlin - In Berlin-Charlottenburg beginnen an der Kaiserdammbrücke über die A100 (Stadtring) Sanierungsarbeiten an den Wartungsgängen der U-Bahnlinie U2. Autofahrer müssen mit Einschränkungen rechnen. Am Kaiserdamm in Berlin-Charlottenburg gibt es bald eine neue Baustelle. (Archivbild) © Michael Kappeler/dpa Wie die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) mitteilte, ist die Baustelle von Dienstag, 6. Februar, bis voraussichtlich Freitag, 3. Mai, geplant. In dieser Zeit stehen auf der A100 in Richtung Neukölln nur der linke und mittlere Fahrstreifen zur Verfügung. Die Auffahrt von der Knobelsdorffstraße bleibt während der Arbeiten gesperrt. In der Nacht auf Dienstag (5./6. Februar) soll es bereits Vorbereitungsarbeiten für die Baustelle geben. Dazu wird die Autobahn von 20 Uhr bis 5 Uhr in Fahrtrichtung Neukölln zwischen den Anschlussstellen Kaiserdamm und Kaiserdamm Süd gesperrt. Berlin Baustellen Der Berliner Tiergartentunnel wird ab Montag komplett gesperrt Eine Umleitung besteht über die Knobelsdorffstraße, Königin-Elisabeth-Straße und Messedamm zur Auffahrt Kaiserdamm Süd. Verkehrsteilnehmer sollten während der Bauarbeiten ganztägig mit längeren Fahrzeiten rechnen.

