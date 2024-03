Skalitzer Straße in Kreuzberg bis Ende August gesperrt

Berlin - Autofahrer, aufgepasst: Wegen Bauarbeiten ist die Skalitzer Straße in Berlin-Kreuzberg in Fahrtrichtung Oberbaumbrücke bis Ende August teilweise gesperrt.

An der Skalitzer Straße in Kreuzberg wird gebaut. (Archivbild) © Paul Zinken/dpa

Laut Verkehrsinformationszentrale (VIZ) erfolgen ab dem heutigen Mittwoch (13. März) bis voraussichtlich Ende August Arbeiten am Gasleitungsnetz. Diese werden in drei Bauabschnitten durchgeführt.

Für die Vorbereitungsarbeiten wird die Skalitzer Straße vom Erkelenzdamm bis zur Admiralstraße ab dem 13. März um 9 Uhr bis Anfang April für Autos gesperrt.

Radfahrer werden auf einem gesonderten Weg an der Baustelle vorbeigeführt. Fußgänger können weiter den Gehweg nutzen.

Während der Hauptarbeiten wird die Sperrung bis Mitte August bis zum Kottbusser Tor weitergeführt. Die Admiralstraße wird dadurch zur Sackgasse. Am Kottbusser Tor gibt es zwischen Skalitzer Straße und Kottbusser Straße nur einen Fahrstreifen.

Für die Rückbauarbeiten wird die Sperrung wieder auf den Bereich der ersten Phase begrenzt. Hierfür ist etwa eine Woche Arbeitszeit eingeplant.