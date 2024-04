Staugefahr: Hier müssen Autofahrer am Dienstag mit längeren Wartezeiten rechnen

Berlin - Autofahrer müssen sich am heutigen Dienstag auf einige Einschränkungen im Berliner Verkehr einstellen.

Zahlreiche Baustellen in Berlin führen auf den Straßen zu längeren Wartezeiten. (Symbolbild) © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Am Großen Stern in Berlin-Tiergarten wird ab Dienstag die Ampelanlage erneuert, teilte die Verkehrsinformationszentrale mit. Bis Freitagabend sind der Kreisverkehr und alle Zufahrten für den Autoverkehr daher gesperrt.

In Marzahn beginnen auf dem Pyramidenring Tiefbauarbeiten. Bis zum Frühjahr 2025 bleibt die Strecke zwischen Ecke Alte Rhinstraße und der Zweiteilung des Pyramidenrings gesperrt.

In Friedrichshain und Kreuzberg gibt es Einschränkungen wegen Kraneinsätzen. Der Markgrafendamm in Friedrichshain wird in beiden Richtungen zwischen Persiusstraße und Stralauer Allee ab etwa fünf Uhr für den Kfz-Verkehr gesperrt.

Am Dienstag ab fünf Uhr bis Freitagabend kommen Autofahrer außerdem nicht durch die komplette Reichenberger Straße in Kreuzberg.