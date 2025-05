Tunnel Alexanderplatz gesperrt: Wo Autofahrer am Montag Geduld brauchen

Berlin - Irgendwo wird in der Hauptstadt immer gebaut . Hier geht es für Autofahrer in Berlin am Montag langsamer voran.

Der Tunnel Alexanderplatz an der Grunerstraße ist bis Dienstagabend stadtauswärts gesperrt. © Christophe Gateau/dpa

An der Grunerstraße in Mitte führen laut der Verkehrsinformationszentrale (VIZ) Instandsetzungsarbeiten ab 7.30 Uhr bis zum Dienstagabend zur Sperrung des Tunnels Alexanderplatz in Richtung stadtauswärts.

In Dahlem wird ab dem Morgen an der Thielallee an Leitungen gebaut. Zwischen Breisachstraße und Garystraße ist die Straße in Richtung Pacelliallee für Autos gesperrt. Die Arbeiten sollen bis September gehen.

Auf der Frohnauer Straße in Hermsdorf beginnen ab dem Mittag Bauarbeiten, die voraussichtlich Ende Juni beendet sein sollen.

In beiden Richtungen kann deshalb auf Höhe Falkentaler Steig abwechselnd nur eine Spur genutzt werden. Die östliche Anbindung Falkentaler Steig ist gesperrt.

Wegen Brückenmessarbeiten an der Köpenicker Landstraße/Schnellerstraße ist die rechte Spur in Höhe der Marggraffbrücke von 8 bis 13 Uhr gesperrt.