07.04.2025 07:52 Wartungsarbeiten auf der A100: Wann es diese Woche Einschränkungen gibt

Von Antje Kayser Berlin - In den kommenden Nächten werden Teile der A100 gesperrt. Was Autofahrer in Berlin wissen müssen. Auf der A100 müssen Autofahrer im Moment viel Geduld mitbringen. © Sebastian Gollnow/dpa In den Nächten von Montag auf Dienstag und Dienstag auf Mittwoch gibt es jeweils zwischen 21 und 5 Uhr eine Vollsperrung zwischen den Anschlussstellen Kurfürstendamm und Hohenzollerndamm in Fahrtrichtung Neukölln, wie die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) mitteilte. Zusätzlich sei die Überfahrt von der A115 zur A100 Richtung Neukölln gesperrt. Als Grund nannte die verantwortliche Autobahn GmbH Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten. In den Nächten darauf, von Mittwoch auf Donnerstag und Freitag, wird ebenfalls zwischen 21 und 5 Uhr die Autobahnstrecke in entgegengesetzter Fahrtrichtung nach Wedding zwischen den Anschlussstellen Schmargendorf und Kurfürstendamm gesperrt sowie die Auffahrt Spandauer Damm Richtung Wedding. Berlin Baustellen Wegen A100-Brückenabriss: Busse fahren neue Route In dieser Zeit werden auch alle Ein- und Ausfahrten in diesem Bereich gesperrt. Aus organisatorischen Gründen beginnen die Absperrmaßnahmen schon ab 20 Uhr. Die Umleitungen sind den Angaben nach ausgeschildert.

