Händchenhaltend im Blitzlicht-Gewitter: Kai Wegner zeigt sich erstmals mit neuer Liebe

Günther-Wünsch trug ein schwarzes, ausgeschnittenes Kleid mit Pailletten. Es waren zwei Tätowierungen sichtbar - am linken Schlüsselbein und rechten Innenarm. Sie erläuterte auch eine der Inschriften in lateinischer Sprache: "Nihil fit sine causa" (deutsch: "Nichts geschieht ohne Grund").

Das neue offizielle Polit-Paar dürfte in Zukunft öfter auf den Roten Teppichen Berlins zu sehen sein. © Joerg Carstensen/dpa

Komplizierter wurde es beim Thema gemeinsame Arbeit plus Beziehung. Wegner sagte: "Das klappt ganz gut. Man muss den Willen haben, man muss eine gute Koordinierung haben. Und dann kriegt man das ganz gut hin. Teilweise ist es herausfordernd, gerade in so einem Amt mit sehr, sehr vielen Terminen, die man hat. Aber das muss man hinkriegen und wenn man das hinkriegen will, schafft man das auch."

Günther-Wünsch ergänzte auf Nachfrage eher förmlich: "Wie es Herr Wegner gerade gesagt hat: Viel Organisation, gute Kommunikation und Abstimmung."

Weitere rote Teppiche dürften auf das neue offizielle Berliner Polit-Paar warten. "Der Bundespresseball wird bestimmt eine schöne Veranstaltung dieses Jahr", sagte Wegner. "Ich freue mich schon drauf."

Unter den weiteren mehr als 2000 Gästen waren zahlreiche Senatsmitglieder wie Franziska Giffey (45, Wirtschaft), Stefan Evers (44, Finanzen), Felor Badenberg (49, Justiz) und Manja Schreiner (45, Verkehr). Außerdem waren Manager und Lobbyisten sowie der deutsche Hollywood-Schauspieler Ralf Möller (65, "Gladiator") anwesend.