Berlin Dungeon lädt zum Gruseln bei Halloween-Special ein: Wer traut sich durch die neue Show?

Berlin - Im Berliner Dungeon wird es kurz vor Halloween besonders schaurig. Gäste können sich in die vier Wände einer Nervenheilanstalt begeben. TAG24 war vor Ort und hat sich das neue Grusel-Spektakel genauer angesehen!

Kalte Rückenschauer und ängstliches Zucken sind hierbei garantiert! Auch der sogenannte "Scary Fun" kommt nicht zu kurz. So darf zwischen den Shows gerne gelacht werden.

Im Laufe der Tour begegnen den Grusel-Fans immer wieder Insassen, denen anstatt Heilung nur Schaden und Leid zugefügt wurde. Entlang der Kellerräume des angsteinflößenden Ortes ertönt ein verzweifeltes Wimmern, an den Wänden stehen lädierte Personen.

Alle Besucher touren durch den Geheimtrakt 13, eine Nervenheilanstalt, in der mit fragwürdigen Methoden an Menschen mit psychischen Störungen experimentiert wird. Bereits am Anfang begrüßt eine chaotische Pflegerin die Neuankömmlinge und macht sie auf die gefährlichen Patienten aufmerksam.

Für die Schauspieler des Dungeons sind die Shows mindestens genauso nervenzerreißend. © Berlin Dungeon

"Um die Abwechslung für alle zu garantieren, haben wir neben dem Gruselfaktor auch Shows, die mehr Entertainment sind", sagte Anastasia Kobler, Marketing Managerin vom Berlin Dungeon.

Somit sei die Show für alle Altersklassen ein Erlebnis. Sollte es zwischendurch zu besonders großer Panik kommen, können die Personen von geschulten Mitarbeitern aus dem Raum nach draußen begleitet werden.

Auch für die Künstler seien die Rollen als psychisch kranke Patienten nervenaufreibend. "Um nach dem Feierabend herunterzukommen und die Rolle nicht mit nach Hause zu nehmen, wende ich gerne verschiedene Techniken an. Dabei streiche ich die eben gespielte Rolle mit meinen Händen vom Körper. Also sinnbildlich. Manche schminken sich ab und sind raus aus der Rolle. Andere gehen auch noch zusammen was essen oder trinken", erzählte eine Schauspielerin.

Dennoch sei sie sehr gespannt, was diese Shows mit einem machen werden. Nur richtig professionell ausgebildete Schauspieler können sich so gut in eine Rolle hineinversetzen und auch wieder damit abschließen, ergänzte die Darstellerin weiter. Für Ungeübte sei das sehr schwer.

Wer also eine besonders gruselige Zeit in Berlin erleben möchte, sollte sich das Dungeon nicht entgehen lassen! Zudem gibt es ein Special-Angebot vom 25. Oktober bis zum 4. November 2024. Bei einer Gruppe von fünf bis zehn Personen, zahlt jeder nur 16,66 Euro. Direkt am Halloween-Tag ist das Berlin Dungeon bis 22 Uhr geöffnet.