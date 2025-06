Berlin ist zu laut: So geht es den Autofahrern an den Kragen

Verkehrssenatorin Ute Bonde nimmt die Haupstraßen in Berlin ins Visier. © Hannes P Albert/dpa, Michael Kappeler/dpa

Die CDU-Politikerin will den Lärmaktionsplan am 17. Juni im Senat aus CDU und SPD einbringen, wie sie in der RBB-Abendschau ankündigte. Nach den Plänen sollen auf 230 Kilometer Hauptstraße Tempo 30 in der Nacht gelten.

Künftig werde es keinen Flickenteppich von solchen Maßnahmen mehr geben, erklärte Bonde. Ihr Haus habe sich die Lärmbelastung an Hauptstraßen in Gänze angeschaut und ein Konzept erstellt, sodass nicht mehr auf Antrag Strecken ausgewiesen würden.

"Es werden jetzt ganze Abschnitte zu Tempo-30-Zonen in der Nacht aus Gesundheitsgründen angeordnet werden", erklärte die Senatorin. Details zu den Straßen nannte sie nicht.

Der Senat stellt seit Jahren Lärmaktionspläne auf, um Berlinerinnen und Berliner vor dem Krach einer Großstadt zu schützen. Der aktuelle Plan für die Jahre 2024 bis 2029 ist allerdings noch nicht verabschiedet. Eigentlich sollte dies vor einem Jahr erfolgen.