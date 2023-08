Hereinspaziert zum Tag der offenen Tür: Olaf Scholz lädt ins Kanzleramt ein

Berlin - Die Türen der Bundesregierung stehen am Wochenende für alle offen. Besucher sind eingeladen, ihren Fuß in die Tür zu setzten und einen Blick hinter die Kulissen von Berlin zu werfen.

Olaf Scholz (65, SPD) wird am Sonntag im Kanzleramt Bürgern Rede und Antwort stehen. © Peter Kneffel/dpa

Das Bundeskanzleramt, die Bundesministerien und das Bundespresseamt sorgen für ein abwechslungsreiches Programm.

"Kommen Sie mit uns ins Gespräch über die Themen, die Sie interessieren und die für uns alle wichtig sind", lädt Bundeskanzler Olaf Scholz (65, SPD) am Freitag in einer Mitteilung zu dem Event ein.

Natürlich werden Mitglieder des Bundeskabinetts und ich vor Ort sein", so Scholz (65, SPD).

Auch Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (42, Grüne) wird am Sonntag an einem Bühnentalk teilnehmen. Im Bundespresseamt wird die "Zeitenwende in der Außen- und Sicherheitspolitik" Thema sein.

Neben Ausstellungen, Kinderprogrammen und Führungen durch die historischen Regierungsgebäude gibt es in den Ministerien zahlreiche interaktive Informationsangebote - von physikalischen Experimenten, bis hin zum simulierten Crash-Test.