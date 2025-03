Berlin sucht Tester für Pilotprojekt: In Echtzeit zum besten freien Parkplatz

Berlin - Stau und dann noch der Parkplatz weg? Der Frust ist bei vielen Autofahrenden in Berlin groß. Doch nun soll eine neue App Abhilfe schaffen. Für das Pilotprojekt werden ab sofort Freiwillige gesucht.

Die Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt sucht nach Testern für die neue Navigations-App. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Der gestartete Test für ein digitales Park+Ride-Navigationssystem, zu dem die Berliner Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt am Montag aufgerufen hat, soll die Zukunft der Mobilität verändern.

Pendelnde und alle, die in die Innenstadt fahren wollen, werden mithilfe der "NUNAV Navigation" in Echtzeit zum besten freien (Park+Ride-)Parkplatz auf ihrem Weg in die Hauptstadt geleitet.

Die innovative Technologie soll den Reiseweg aus Brandenburg ohne langwierige Parkplatzsuche vereinfachen und dabei helfen, die Berliner Innenstadt zu entlasten.

"Teste mit der neuen App, Deinen Arbeitsweg zu optimieren und effizienter und stressfreier zu gestalten!", fordert die Senatsverwaltung die Bürger auf und freut sich auf eine rege Teilnahme.