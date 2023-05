Berlin-Wedding: Transporter geht in Flammen auf! Waren wieder Brandstifter am Werk?

Berlin - Erneut brannte am frühen Donnerstagmorgen ein Fahrzeug in Berlin-Wedding .

In Berlin-Wedding brannte der Kleintransporter. © Morris Pudwell

Nach Angaben der Polizei soll gegen 3.40 Uhr in der Limburger Straße ein Kleintransporter Feuer gefangen haben. Die Flammen griffen auch auf ein anderes Auto über.

Trotz Löscheinsatz der alarmierten Feuerwehr brannten beide Fahrzeuge komplett aus.

Verletzt wurde dabei niemand.

In der Gegend ist es in den vergangenen Tagen zu mehreren Brandstiftungen an Autos gekommen.