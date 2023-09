Gewitter kündigen in Berlin und Brandenburg den Herbst an

Ab der kommenden Nacht sind in ganz Berlin und Brandenburg Gewitter zu erwarten. (Archivbild) © Paul Zinken/dpa

Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) sind die ersten Gewitter mit Starkregen, Sturmböen und Hagel im Nordwesten Brandenburgs schon ab Dienstagvormittag zu erwarten.

In der übrigen Region bleibt es tagsüber vorwiegend trocken. Die Temperaturen steigen auf 26 Grad in der Prignitz, um 30 Grad in Berlin und bis 32 Grad in der Niederlausitz.

In der Nacht zum Mittwoch kommt es in der gesamten Region zu schauerartigem Regen und lokal kräftigen Gewittern mit Starkregen. Die Tiefstwerte liegen bei 17 bis 14 Grad.

Am Mittwoch kühlt es sich entsprechend ab, es wird bewölkt und regnerisch. Die Höchstwerte liegen zwischen 19 Grad in der Prignitz und 25 Grad an der Neiße, in Berlin um 22 Grad.