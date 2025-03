Wetter in Berlin und Brandenburg: Am Wochenende nochmal Frühling, dann wird es kälter

Berlin - Am Wochenende zeigt sich das Wetter in Berlin und Brandenburg nochmal von seiner besten Seite. Doch kommende Woche sieht es wieder ganz anders aus!

Bei Temperaturen von bis zu 19 Grad zieht es viele Berliner und Brandenburg nochmal in die Natur. (Symbolbild) © Hannes P. Albert/dpa

Der Sonnenschein lockt viele Menschen am Samstag nach draußen. Zudem klettern die Temperaturen laut Deutschen Wetterdienst (DWD) auf 16 bis maximal 19 Grad.

In der Nacht sinken die Werte auf kühle minus drei Grad ab. Im Landkreis Elbe-Elster sogar bis minus sieben Grad.

Auch am Sonntag bleibt es heiter und sonnig. Die Höchsttemperatur liegt zwischen 15 und 18 Grad. Am Abend kommen einige Wolken dazu. In der Nacht wird es kalt bei Temperaturen um den Gefrierpunkt.

Am Montag bleibt es erstmal schön. Bei Höchstwerten zwischen 12 und 17 Grad wird es erneut viele Menschen in die Natur locken.