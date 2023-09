Temperaturabsturz am Wochenende: Schauer-Sonne-Wolken-Mix über Berlin und Brandenburg

Der womöglich letzte warme Sommertag in diesem Jahr wird in Elster und Neiße erwartet. © Jens Kalaene/dpa

Stark bewölkt startet der heutige Freitag, wobei es in der Lausitz noch anfangs heiter ist, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Demnach kommt es im Tagesverlauf von der Prignitz her zu leichtem Regen, der sich am Abend in Berlin bis in den Süden Brandenburgs gebietsweise als Schauer ergießen wird.

Die Temperaturen werden zwischen 22 und 26 Grad betragen, wobei es in Elster und Neiße besonders sommerlich warm wird.

Die Nacht zum Samstag wird wechselnd bewölkt sein. Im Süden Brandenburgs wird der schauerartige Regen rasch abziehen. Vereinzelt kann es bei Tiefstwerten von 15 bis zehn Grad jedoch noch zu Schauern kommen.