Wetter in Berlin und Brandenburg: Jetzt kommt der Herbst zurück

Ein Regenbogen über dem Brandenburger Tor. In Berlin wird es wieder nasser.

Am Montagmorgen aber grüßt zumindest in der Hauptstadt noch die Sonne. Im weiteren Tagesverlauf aber werden auch in Berlin einige Wolken erwartet. Es bleibt laut Deutschen Wetterdienst überwiegend trocken.

Lediglich in der Niederlausitz kommt es am Nachmittag und Abend lokal zu Regen. Mit Höchstwerten zwischen 18 und 21 Grad ist es wie schon am Sonntag spürbar frischer.

In der Nacht nimmt die Wolkendecke dann weiter zu, es kann gebietsweise zu Regen kommen. Zudem kühlt es auf Temperaturen zwischen 10 und 13 Grad ab.

Der Dienstag wird dann ein grauer Dienstag. Es wird herbstlich und nass. Zeitweise kommt es zu Regen, wobei es örtlich richtig schütten kann.