Wetter in Berlin und Brandenburg: Nachts extreme Bibber-Temperaturen!

Potsdam - In Berlin und Brandenburg wird es in den kommenden Tagen nachts extrem kalt und tagsüber freundlich.

Der Frost hat Berlin und Brandenburg vor allem in der Nacht und am Morgen fest im Griff. © Kira Hofmann/dpa

Der heutige Montag startet mit leichtem Frost und gebietsweise Glätte durch überfrierende Nässe, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte.

Es bleibt heiter und trocken, bei Höchstwerten zwischen sechs und neun Grad. Es weht ein schwacher bis mäßiger Nordostwind.

In der Nacht zum Dienstag wird der Himmel wolkenfrei und die Temperaturen liegen bei minus neun und minus vier Grad.

Am Dienstag wird es sonnig und trocken, wobei die Temperaturen nach dem Frost am Morgen schnell auf acht bis elf Grad ansteigen. Auch in der Nacht zum Mittwoch bleibt es klar. Es wird verbreiteter Frost zwischen minus acht und minus drei Grad erwartet.