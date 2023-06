Auflage massiv eingebrochen: "Bild" will Stellen abbauen

Der Axel-Springer-Verlag will seinen Sparkurs bei der "Bild"-Zeitung mit schlankeren regionalen Strukturen voranbringen. © Monika Skolimowska/dpa

Die Zahl der Regionalausgaben soll von 18 auf zwölf verringert und kleinere Standorte sollen komplett geschlossen werden, wie der Konzern am Montag in Berlin ankündigte.

Die genaue Zahl der wegfallenden Stellen blieb zunächst unklar. Ein Springer-Sprecher bezifferte sie auf Anfrage auf einen "niedrigen dreistelligen Bereich".

Nach dpa-Informationen könnten etwa 200 Stellen betroffen sein. Der Konzern bemühe sich, betriebsbedingte Kündigungen zu vermeiden und sozialverträgliche Lösungen zu finden, hieß es in einer Mail an die "Bild"-Belegschaft.

"Wir trennen uns von Produkten, Projekten und Prozessen, die wirtschaftlich nie wieder erfolgreich werden können", hieß es in der Mail, die der dpa vorlag, weiter. Sie wurde von den Chefredakteuren Marion Horn (57) und Robert Schneider (46) sowie den Geschäftsführern Claudius Senst (36) und Christoph Eck-Schmidt (38) unterzeichnet.

Erläutert wurden die Pläne am Montag auch in einem sogenannten All-Hands-Meeting - solche Runden werden bei der "Bild" zur Bekanntgabe wichtiger Neuerungen für alle Mitarbeiter einberufen. Die neue Struktur kommt demnach zum 1. Januar 2024 - von diesem Juli an soll es erste Veränderungen geben.

Im Zuge der neuen regionalen Struktur sollen die Ausgaben Leipzig, Dresden und Chemnitz zu einer Sachsen-Ausgabe zusammengelegt werden, Düsseldorf und Köln zur "Bild" Rheinland, in Hamburg soll die kleinere (Tabloid)-Ausgabe eingestellt werden.

Der Umfang der Regionalberichterstattung für alle Regionalausgaben wird demnach auf eine Seite Lokales und eine Seite Lokalsport vereinheitlicht.