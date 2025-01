Berliner Feiertage sollen auf einen Sonntag gelegt werden: Das steckt dahinter!

Der 8. März ist in Berlin erst seit 2019 ein gesetzlicher Feiertag. In diesem Jahr fällt er auf einen Samstag. Anlässlich des 80. Jahrestages des Endes des Zweiten Weltkriegs ist der 8. Mai in diesem Jahr einmalig ein gesetzlicher Feiertag in Berlin.

"Das ist ein weltweiter Tag, der ist am 8. März und trotzdem spricht aus unserer Sicht nichts dagegen, am folgenden oder davorliegenden Sonntag die Sache zu würdigen", sagte der UVB-Hauptgeschäftsführer.

Jeder zusätzliche Arbeitstag brächte Berlin einen volkswirtschaftlichen Nutzen von rund 230 Millionen Euro, betonte Schirp. Zuletzt sei mit dem Internationalen Frauentag am 8. März in Berlin sogar ein grundsätzlich freier Feiertag hinzugekommen. Das gelte es zu überdenken.

Arbeitssenatorin Cansel Kiziltepe (49, SPD) äußerte sich kritisch zu Schirps Vorschlägen. "Am 8. März demonstrieren weltweit Frauen für ihre Rechte", teilte sie mit. "Dieser Tag wurde in Berlin als Feiertag erkämpft und erinnert an den Aufstand der Textilarbeiterinnen in New York 1857." Wer diesen wichtigen Kampftag infrage stelle, nehme Frauenrechte nicht ernst genug und ignoriere die zunehmende Gewalt an Frauen.

Auch für andere Feiertage käme eine Verlegung auf die umliegenden Sonntage infrage, sagte Schirp. "Wir haben über den Pfingstmontag mal nachgedacht, wir haben über den 3. Oktober mal nachgedacht." Am 3. Oktober wird bundesweit der Tag der Deutschen Einheit gefeiert.

Die bundesweite Wirtschaftsflaute trifft auch Berlin und Brandenburg, etwa in der Industrie. Für beide Bundesländer gehen die Verbände für das neue Jahr von einem Wirtschaftswachstum von 0,5 bis 1,0 Prozent aus. Auch die Dynamik am Arbeitsmarkt hatte sich zuletzt deutlich abgekühlt.

Die Arbeitgeber fordern weniger Bürokratie und einen Hochlauf an Investitionen. Allein in Berlin summiere sich der Investitionsstau auf 40 bis 50 Milliarden Euro, sagte Schirp. Dafür brauche es auch ein stärkeres Zusammengehen zwischen Staat und privaten Investoren.