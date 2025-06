Berliner Jungs erfinden den Zahnstocher neu: Darum geht "Pick'em" so viral

Berlin - Sechs Berliner Jungs haben mit ihrem Produkt "Pick'em" ein alltägliches Produkt neu interpretiert und streben an, daraus ein Lifestyle-Accessoire zu machen. TAG24 traf die Gründer zum Interview.

Alles in Kürze

Von Judith Williams (53) unterstützt: "Pick'em" ist das neue Trendprodukt unter den Zahnstochern. © pick'em

Gut gelaunt kamen Geschäftsführer Niklas Terrahe (24) und der Kaufmännische Leiter Joel Enayat (24) in die Berliner Redaktion. Mit dabei: Drei Geschmacksrichtungen ihres Produkts "Pick'em".

Hinter der Erfindung stecken Zahnstocher mit Geschmack. Doch wie kam es zu dieser Idee? "Während meines Studiums wollte ich irgendwas Lustiges erfinden. Dabei dachte ich: Was gibt es eigentlich für Produkte, die so jeder kennt. Egal wo du hingehst. Dann kam ich auf Zahnstocher", so der Geschäftsführer.

Daraufhin habe er viel recherchiert. Doch eine Vielfalt an Zahnstochern fand er nicht. "Gerade in Amerika sind damals alle mit Zahnstocher herumgelaufen. Vielleicht kann man das irgendwie zurückholen. Aber mit einer Besonderheit", erklärte Niklas.

Mit seinem Mitbewohner Joel habe er den ersten Geschäftspartner gefunden. Kurz darauf schlossen sich noch fünf weitere Studienkollegen an.

"Wir haben dann ein bisschen Geld hineingesteckt, 2000 Packungen hergestellt. Die haben richtig eklig geschmeckt. Wir haben damals versucht, die in unserem Ofen selber hinzubekommen", verriet der Gründer.



Daraufhin haben sie sich bei TikTok und Instagram registriert. Sie wollten eine Antwort auf die Frage: Ist dieses Produkt interessant für viele Menschen? Bereits das fünfte Video sei viral gegangen. Seitdem liegen die Views pro Video zwischen 400.000 und 3 Millionen. Für ihre Community testete auch Talkmaster James Corden (46) das Produkt.