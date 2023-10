Das sind die gefragtesten Berufe in Berlin und Brandenburg

Berlin/Potsdam - Welche Qualifikation ist in Berlin und Brandenburg besonders gefragt? Die Bertelsmann Stiftung wertet die Angaben in Online-Stellenanzeigen im großen Stil aus und erstellt eine Liste der Top-Jobs.

Die Bertelsmann Stiftung hat im großen Stil Online-Stellenanzeigen ausgewertet, um die gefragtesten Berufe je Bundesland zu ermitteln. (Symbolfoto) © Jens Kalaene/dpa

In der Hauptstadt sind 2022 Mitarbeiter im Bereich Werbung und Marketing besonders gesucht gewesen. Die Stellenangebote für diese Branche stehen auf Platz 1 der Auswertung der Online-Stellenanzeigen, die Bertelsmann am Donnerstag in Gütersloh vorstellte.

Insgesamt wurden 26.741 Online-Stellenanzeigen im vergangenen Jahr in dieser Berufssparte registriert.

An zweiter Stelle stehen demnach Anzeigen im Bereich der Aufsicht und Unternehmensstrategie (20.615), dicht gefolgt von den Sparten Büro- und Sekretariatsfachkräfte (19.081), Medieninformatik (19.058) und Vertrieb (19.036).

In Brandenburg sind hingegen Helfer in der Lagerwirtschaft 2022 von Arbeitgebern vermehrt gesucht worden. Demnach wurden im vergangenen Jahr 7842 online geschaltete Stellenanzeigen in der Jobsparte registriert, wie die Auswertung zeigte.