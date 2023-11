Goodyear will Werk in Fürstenwalde dichtmachen: Hunderte Stellen in Gefahr!

Der Reifenhersteller Goodyear will die Produktion im Werk in Fürstenwalde bis Ende 2027 einstellen - das Werk in Fulda soll sogar bereits Ende 2025 schließen.

Fürstenwalde/Fulda - Schlechte Nachrichten für den Wirtschaftsstandort Brandenburg: Der Reifenhersteller Goodyear will die Produktion im Werk in Fürstenwalde einstellen.

Der Reifenproduzent will sein Werk in Fürstenwalde bis Ende 2027 schließen. © Patrick Pleul/dpa Das Unternehmen in Hanau kündigte am Donnerstag Pläne an, die Reifenherstellung an dem Standort schrittweise bis Ende 2027 zu beenden. Voraussichtlich werden laut eines Sprechers 750 Stellen abgebaut. Das Werk in Fürstenwalde hat ihm zufolge etwa 930 Beschäftigte. Der sogenannte Mischbetrieb in der Fabrik, in dem Gummimischungen hergestellt werden, bleibe aber erhalten. Die Gewerkschaft IG BCE sprach von einem großen Schock. Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (67, SPD) will sich einschalten. Schließen soll nach den Plänen des Unternehmens auch das Werk in Fulda. Dies ist bis Ende September 2025 vorgesehen. Es sollen dort 1050 Stellen wegfallen. Berlin Wirtschaft Entlassungswelle bei Lieferdienst: 2500 Mitarbeiter vor dem Aus "Dies ist eine schwierige, aber notwendige Entscheidung, um Überkapazitäten zu reduzieren und unsere Produktionsstruktur mit der Nachfrage in Einklang zu bringen", teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Wirtschaftsminister Steinbach teilte mit, er werde so schnell wie möglich mit der Geschäftsführung Kontakt aufnehmen, um sich die Hintergründe dieser Entscheidung erläutern zu lassen und Möglichkeiten zum Erhalt der Industriearbeitsplätze auszuloten.

Wirtschaftsminister Steinbach ist es ein besonderes Anliegen "die Beschäftigten zu unterstützen"

Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (67, SPD) will sich die Hintergründe dieser Entscheidung erläutern lassen. © Michael Bahlo/dpa Die Entscheidung von Goodyear sei insbesondere für die Belegschaft schockierend. "Die Beschäftigten zu unterstützen, so gut es geht, ist mir ein besonderes Anliegen." Die Gewerkschaft IG BCE kündigte an, sie werde die Entscheidung zur Produktionsaufgabe in Fürstenwalde (Oder-Spree-Kreis) nicht akzeptieren und für den Erhalt des Werkes kämpfen. "Die IG BCE wird alles tun, um diese Katastrophe zu verhindern", sagte der Bezirksleiter Berlin-Mark Brandenburg, Rolf Erler. Die Reifenproduktion habe in der Region seit mehr als 80 Jahren Tradition. Berlin Wirtschaft Das sind die gefragtesten Berufe in Berlin und Brandenburg Die Marktaussichten in allen Bereichen der Reifenindustrie hätten sich in den vergangenen Monaten "deutlich und rapide" verschlechtert, sagte ein Unternehmenssprecher am Donnerstag.

Gewerkschaft wirft Goodyear "Gewinnmaximierung" vor, warum keine Zusammenarbeit mit Tesla?